Nenhuma aposta cravou o resultado do Dia de Sorte de ontem (10), concurso 380 , e o prêmio da faixa principal acumulou. O mês da sorte e os números sorteados foram: 05 15 17 22 26 28 31/ Mês da Sorte – Junho .

No próximo Dia de Sorte concurso 381, previsto para quinta-feira (12), tem o prêmio estimado em R$ 500 mil. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Qual a chance de acertar o resultado Dia de Sorte?

Acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem, com a aposta simples, a probabilidade é de uma em 2,6 mil, de acordo com a Loterias Caixa. Porém, nesta modalidade, é possível adicionar números no volante e, assim, aumentar a chance de ganhar o prêmio máximo.

Acompanhe o Dia de Sorte em tempo real: