Resultado do Dia de Sorte de ontem (02), concurso 414; veja as dezenas

Uma aposta de Curitiba, Paraná, acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem (02), concurso 414, e ganhou o prêmio de R$ 635 mil. O sorteio foi realizado às 20h, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Loterias Caixa.

Qual é o resultado do Dia de Sorte de ontem?

O resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 414, é: 02 11 17 20 28 30 31/ Mês da Sorte – Março. Além do prêmio principal, outras apostas faturam nas faixas menores.

7 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 635.313,28;

6 acertos – 40 apostas ganhadoras, R$ 2.522,38;

5 acertos – 1.686 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 22.213 apostas ganhadoras, R$ 4,00;

Março – 82.204 apostas ganhadoras, R$ 2,00;

Qual era a chance de acertar o resultado do Dia de Sorte?

A chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem com o jogo simples era de uma em 2.629.575. Porém, as apostas com mais números adicionados na mesma aposta, tiveram mais chances:

Seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700 ;

Sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100 ;

Oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525 ;

Nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175 ;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670 ;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395 ;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 17.197 ;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 9.260 ;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.291 ;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 3.174 ;

Próximo sorteio do Dia de Sorte

O próximo sorteio do Dia de Sorte concurso 415 será na quinta-feira (04) e o prêmio estimado é de R$ 200 mil. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita em lotéricas, app ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).