Bolão da Dupla Sena de Páscoa: como jogar no prêmio de R$ 30 milhões

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa de 2021 já tem data marcada no calendário e será no dia 03 de abril, sábado que antecede o feriado religioso. Para ter mais chances de ganhar o prêmio, estimado em R$ 30 milhões, os apostadores podem fazer um fezinha no bolão da Dupla Sena de Páscoa.

Os bilhetes para o concurso especial de Páscoa já podem ser adquiridos em qualquer casa lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O prêmio da Dupla Sena de Páscoa é formado a partir do acumulo dos concursos regulares, que ocorrem ao longo do ano. Ao todo, 16% de cada concurso ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial.

Como apostar no bolão da Dupla Sena de Páscoa?

A Dupla Sena é a única modalidade lotérica das Loterias Caixa que os apostadores concorrem a dois sorteio em apenas um concurso. Para aumentar as chances de ganhar a bolada do sorteio de Páscoa, é possível optar por um bolão.

O bolão da CAIXA é uma aposta feita em grupo, ou seja, os apostadores escolhem os números, marcam a quantidade de cotas (que equivale ao número de participantes) e efetuam o jogo. Feito isso, será gerado um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

O valor mínimo dos bolões da Dupla Sena de Páscoa é de R$ 10 e cada uma das cotas deve ser de, ao menos, R$ 2,50. Segundo a Caixa, é possível realizar bolões de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

Os jogadores também podem adquirir os bolões organizados pelas lotéricas de todo o Brasil. Assim, basta solicitar a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Os bolões das casas lotéricas podem cobrar uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Qual é a probabilidade de ganhar o prêmio?

A probabilidade de ganhar na Dupla Sena de Páscoa com a aposta simples é de uma em 15.890.700. No entanto, caso o jogo seja com 15 números marcados, a probabilidade aumenta para uma em 3.174.

Seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

Sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

Oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

Nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395;

12 números, a possibilidade de ganhar é uma em 17.197;

13 números, a chance fica em uma em 9.260;

Por fim, com 14 números a chance fica em uma em 5.291.

