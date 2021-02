Como aumentar as chances de ganhar na Dupla Sena de Páscoa

Em homenagem à Páscoa, as Loterias Caixa realizam anualmente o concurso especial da Dupla Sena de Páscoa. O sorteio de 2021 pode pagar R$ 30 milhões para quem acertar a faixa principal de prêmios e está previsto para ocorrer em 3 de abril, sábado anterior ao feriado.

A Dupla Sena é a única modalidade lotérica das Loterias Caixa que os apostadores concorrem a dois sorteio em apenas um concurso. Com isso, as chances de ganhar um prêmio são relativamente maiores.

O prêmio para a Dupla Sena de Páscoa é constituído a partir do acumulado dos concursos regulares, que ocorrem ao longo do ano. Ao todo, 16% de cada concurso fica acumulado para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial.

As vendas para o concurso de Páscoa, de acordo com a CAIXA, começam quatro semanas antes do sorteio. O valor da aposta simples é R$ 2,50.

Qual é a probabilidade de ganhar o prêmio?

A chance de ganhar com a aposta simples na Dupla Sena de Páscoa é de uma em 15.890.700. Contudo, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

Seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

Sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

Oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

Nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;

com 11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395;

logo após, com 12 números, a possibilidade de ganhar é uma em 17.197;

ademais, com 13 números, a chance fica em uma em 9.260;

por fim, com 14 números a chance fica em uma em 5.291.

Aumentar as chances de ganhar na Dupla Sena de Páscoa

O Jornal DCI separou algumas dicas que podem melhorar as suas chances de ganhar algum prêmio na Dupla Sena de Páscoa. Lembrando que essas dicas podem facilitar as suas chances, elas não são garantias de prêmios. Para ganhar, é necessário que os seus números escolhidos sejam sorteados.

Os jogos podem ser feitos nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). E para jogar é bem simples, basta selecionar de seis a 15 dezenas dos 50 números disponíveis no volante. Ganha quem acertar de 3 a 6 números sorteados.

Desdobramento

Essa estratégia consiste em aumentar a quantidade de números no volante, o que consequentemente aumenta a quantidade de jogos feitos.

Com uma aposta simples, de seis números, apenas um jogo é feito. Confira as demais possibilidades:

Sete dezenas equivalem a sete apostas diferentes;

Oito dezenas equivalem a 28 apostas diferentes;

Nove equivalem a 84 apostas;

10 equivalem a fazer 210 apostas;

11 equivalem a 462 apostas;

12 equivalem a 924 apostas;

13 equivalem a 1.716 apostas;

14 equivalem a 3.003 apostas

15 equivalem a 5.005 apostas.

Com essa estratégia os rendimentos podem ser multiplicados porque é possível ganhar em várias faixas de premiação no mesmo concurso. Isso acontece porque quanto mais números, maiores são as quantidades de jogos, então podem acontecer muitos acertos e muitos prêmios com apenas um jogo.

Para fazer o desdobramento na Dupla Sena, no entanto, é necessário investir uma quantia maior em dinheiro. Confira a seguir a tabela de preços dos jogos.

Quantidade de Nº Jogados Apostas Feitas Preço 6 1 R$ 2,50 7 7 R$ 17,50 8 28 R$ 70,00 9 84 R$ 210,00 10 210 R$ 525,00 11 462 R$ 1.155,00 12 924 R$ 2.310,00 13 1.716 R$ 4.290,00 14 3.003 R$ 7.507,50 15 5.005 R$ 12.512,50

Fechamento

Diferente do desdobramento, o fechamento na Dupla Sena consiste em acertar o resultado gastando uma quantidade menor de dinheiro.

Quanto maior for a quantidade de números no volante, maiores são a quantidade de jogos feitos. Esses jogos, no entanto, contêm diversas repetições nos prêmios menores (vários ternos, quadras e quinas), o que torna o valor da aposta mais caro.

Com o fechamento, o objetivo é eliminar os jogos de números repetidos. Veja um exemplo:

Uma aposta simples, com seis dezenas, contém: 6 Quinas,15 Quadras e 20 Ternos.

Por outro lado, caso você opte, por exemplo, em apostar 11 dezenas, este jogo contém: 462 Senas, 462 Quinas, 330 Quadras e 165 Ternos.

Ao eliminar as repetições, deste cenário com 11 dezenas, é possível ganhar um prêmio da quina da Dupla Sena com 100 jogos.

Neste caso, a aposta que custaria R$ 1.155, passa a custar R$ 250. Portanto, seria uma economia de R$ 905.

Resultados anteriores da Dupla Sena de Páscoa

O primeiro sorteio da Dupla Sena de Páscoa, concurso 1630, ocorreu em 15 de abril de 2017. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 05 08 23 26 33 43. Já no segundo sorteio foram 06 23 25 38 41 45.

Em 2018, no dia 31 de março, foram sorteadas as dezenas do concurso 1771. No primeiro sorteio, os números que saíram foram 03 13 26 27 39 42. Já no segundo sorteio, saíram os seguintes números 10 14 18 19 35 39.