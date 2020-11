Dupla Sena 2156 pode pagar R$ 1,2 milhão hoje [12]; veja como apostar

A Dupla Sena 2156 pode pagar hoje, 12 de novembro, um prêmio de R$ 1,2 milhão para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. Para concorrer ao prêmio os apostadores podem fazer os jogos até às 19h pela internet, no site Loterias Online, ou nas Lotéricas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A Dupla Sena é a loteria em você concorrer a dois sorteios em um único concurso com o mesmo volante de aposta. Ou seja, a sorte nessa modalidade de jogo é em dobro.

Como jogar na Dupla Sena?

As apostas são feitas escolhendo de 6 a 15 números, dos 50 disponíveis no volante. São premiados os jogos que acertarem 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O prêmio principal de qualquer um dos dois sorteios só é pago para os apostadores que acertarem os seis números sorteados.

Para preencher o bilhete premiado é possível ainda escolher a opção Surpresinha, em que o sistema escolhe os números do volante. Além disso, o apostador consegue também escolher a opção da Teimosinha e concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Ademais, o valor de cada aposta simples, com seis números, é de R$ 2,50.

Como apostar na Dupla Sena pela internet?

As apostas pela internet são bem simples e práticas. Basta acessar o site Loterias Online, da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Dupla Sena, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 2.

Além disso, valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe você não garante o próximo prêmio?

Quais são as chances de acertar?

Mesmo que o apostador concorra a dois sorteios por concurso, a sorte nunca é demais. Para acertar o resultado da Dupla Sena 2156, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Entretanto, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.