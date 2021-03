Confira o resultado da Dupla Sena 2209 de hoje – 16/03/2021

O resultado da Dupla Sena 2209 pode entregar um super prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões nesta quinta-feira, dia 18 de março. Leva a bolada do jogo o apostador que acertar a faixa principal. Veja as dezenas a seguir:

Primeiro sorteio –

Segundo sorteio –

Ganhadores em tempo real da Dupla Sena 2209

O rateio do resultado da Dupla Sena 2209 pode ser acompanhado em Loterias Caixa. No jogo são duas oportunidades de levar prêmios. Os apostadores concorrem a dois sorteios com apenas um volante. Com isso, são oito oportunidades de ganhar algum valor.

Premiação da Dupla Sena

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse valor, são distribuídos, para o primeiro sorteio:

30% entre os acertadores de 6 números,

10% entre os acertadores de 5 números,

8% entre os acertadores de 4 números e

4% entre os acertadores de 3 números;

16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.

Recebimento de prêmios

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa de 6 acertos do primeiro sorteio.

Contudo, você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Então, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Resultados dos últimos sorteios

Resultado do concurso da 2208

Primeiro sorteio – 02 27 16 03 47 14

Segundo sorteio – 04 14 42 32 01 37

Resultado do concurso da 2207

Primeiro sorteio – 01 04 15 17 46 48

Segundo sorteio – 15 18 25 28 33 44

Resultado do concurso da 2206

Primeiro sorteio: 09 13 29 35 05 34

Segundo sorteio: 31 10 45 41 47 06

Resultado do concurso da 2205

Primeiro sorteio: 30 48 08 43 32 23

Segundo sorteio: 23 46 37 05 15 20

Resultado do concurso 2204

Primeiro sorteio: 34 12 22 47 49 46

Segundo sorteio: 48 24 34 21 39 35