DCI - Leia no
jornal DCI sobre Economia, Futebol,
Celebridades e Loterias
Jornal DCI » Finanças » Loterias » Dupla Sena

Dupla Sena 2931: confira o sorteio de segunda-feira

Prêmio está acumulado em R$ 3,2 milhões
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
Resultado da Dupla Sena 2931
DCI

Os números do resultado da Dupla Sena concurso 2931 serão divulgados nesta segunda-feira, dia 2 de março, em tempo real. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 3,2 milhões e pode sair para o apostador que acertar as dezenas do primeiro e segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena 2931

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios. Confira as dezenas do resultado da Dupla Sena concurso 2931:

1º sorteio da Dupla:
2º sorteio da Dupla Sena:

Premiação do sorteio

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena hoje. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam  acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

Anny Malagolini
Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.