Dupla Sena acumula e prêmio vai a R$ 2,1 milhões; veja resultado

Nenhuma aposta acertou o resultado da Dupla Sena, concurso 2142, e o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão acumulou pela . O sorteio da Loterias Caixa foi realizado neste sábado (10), em São Paulo.

Confira o resultado da Dupla Sena concurso 2142 : 1° 09-11-12-26-30-46/ 2° 05-07-32-35-42-49.

A Dupla Sena concurso 2143 pode pagar R$ 2,1 milhões na próxima terça-feira, 13 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples de seis números é de uma em 15.890.700, de acordo com a Caixa. Mas se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

