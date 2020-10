Dupla Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 2,5 milhões; veja como apostar

A Dupla Sena pode fazer um novo milionário hoje (17). Isso porque mais tarde, às 20h, acontece o sorteio do concurso 2145 da modalidade com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo e é possível acompanhar ao-vivo através do canal oficial da Loterias Caixa no Youtube. As apostas podem ser feitas até às 19h pela internet, no site oficial ou em casas lotéricas.

Como apostar na Dupla Sena concurso 2145?

Na Dupla Sena, com um único bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. Ele faz a aposta escolhendo de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante. Ganha se acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio. Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 2,50.

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse valor, são distribuídos, para o primeiro sorteio:

30% entre os acertadores de 6 números,

10% entre os acertadores de 5 números,

8% entre os acertadores de 4 números,

4% entre os acertadores de 3 números;

E para o segundo sorteio:

11% são atribuídos entre os acertadores de 6 números,

9% entre os acertadores de 5 números,

8% entre os acertadores de 4 números e

4% entre os acertadores de 3 números

16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa de seis acertos do primeiro sorteio.