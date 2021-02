Dupla Sena 2199 sorteia prêmio de R$ 400 mil nesta terça-feira (23/02)

A Dupla Sena 2199 sorteia, nesta terça-feira (23), o prêmio acumulado de R$ 400 mil . As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como jogar na Dupla Sena?

Nessa modalidade, o apostador concorre a dois sorteios do mesmo concurso. Para ganhar é preciso acertar de três a seis números em qualquer um dos sorteios.

No volante, o apostador precisa marcar de seis a 16 números – entre os 50 disponíveis – e registrar em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa. Ao todo são sorteadas 12 dezenas – seis em cada sorteio.

A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema, com a Surpresinha. Para tentar a sorte em vários concursos com a mesma aposta, o jogador pode escolher a opção Teimosinha.

É possível concorrer em dois, quatro, oito ou três, seis, nove e 12 concursos consecutivos com o mesmo jogo. O prêmio máximo fica com quem acertar os seis números.

Quanto custa o jogo da Dupla Sena 2199?

O valor para jogar na Dupla Sena 2199 pode variar de R$2,50, para apostas simples de seis números, e ultrapassar R$ 12,5 mil. Isso vai depender da quantidade de números escolhidos pelo apostador.

6 números sai por R$ 2,50;

7 números sai por R$ 17,50;

8 números sai por R$ 70,00;

9 números sai por R$ 210,00;

10 números sai por R$ 525,00;

11 números sai por R$ 1.155,00;

12 números sai por R$ 2.310,00;

13 números sai por R$ 4.290,00;

14 números sai por R$ 7.507,00;

15 números sai por R$ 12.512,50;

Como é o prêmio da Dupla Sena?

O prêmio da Dupla Sena 2199 corresponde a 43,35% do total bruto arrecadado. Por isso, o valor sempre pode ser diferente. Essa porcentagem é dividida então entre as faixas de acertos de cada um dos sorteios realizado por concurso.

No primeiro sorteio:

30% portanto vão para os acertadores de 6 números;

10% portanto vão para os acertadores de 5 números;

8% portanto vão para os acertadores de 4 números;

4% portanto vão para os acertadores de 3 números;

Segundo sorteio:

11% portanto vão para os acertadores de 6 números;

9% portanto vão para os acertadores de 5 números;

8% portanto vão para os acertadores de 4 números;

4% portanto vão para os acertadores de 3 números;

Como jogar no Bolão?

Para ter mais chance de conquistar o prêmio máximo da Dupla Sena 2199, o bolão é uma alternativa. Mas o valor mínimo para concorrer ao bolão é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$2,50.

No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

O jogador deve preencher as dezenas que deseja jogar no Bolão no próprio volante ou pedir para que um atendente da lotérica faça isso pelo sistema. Além disso, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas com possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Qual é a probabilidade de ganhar?

Na Dupla Sena 2199, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

6 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

7 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

8 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

9 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 17.197;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 9.260;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.291;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 3.174;