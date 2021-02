Dupla Sena 2201 tem prêmio de R$ 700 mil neste sábado (27/02)

A Dupla Sena 2201 sorteia o prêmio acumulado em R$ 700 mil , neste sábado (27), que pode sair para a aposta que acertar as seis dezenas sorteadas. Realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o evento está previsto para começar às 20h e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube. As apostas devem ser feitas até às 19h pela internet, no site oficial ou em casas lotéricas.

Como é o jogo da Dupla Sena?

Na Dupla Sena, com um único bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. Ele faz a aposta escolhendo de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante e ganha se acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Quanto custa 6 dezenas na Dupla Sena?

Uma aposta com seis dezenas é de menor valor e sair por R$ 2,50. Mas, nessa modalidade, as Loterias Caixa permite adicionar mais números no jogo para aumentar a chance de ganhar o prêmio máximo no concurso 2201.

Quantidade de Nº Jogados Apostas Feitas Preço 6 1 R$ 2,50 7 7 R$ 17,50 8 28 R$ 70,00 9 84 R$ 210,00 10 210 R$ 525,00 11 462 R$ 1.155,00 12 924 R$ 2.310,00 13 1.716 R$ 4.290,00 14 3.003 R$ 7.507,50 15 5.005 R$ 12.512,50

Como funciona o bolão da Dupla Sena?

Para concorrer na Dupla Sena com o bolão, o valor mínimo é de R$10,00 e a cota não pode custar menos de R$2,50. No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

Quais são os dias de sorteios da Dupla Sena?

Os sorteios da Dupla Sena são realizados sempre três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. Os apostadores conseguem assistir ao vivo por meio do canal Caixa do Youtube e página Loterias Caixa do Facebook.

Como é a premiação da Dupla Sena?

A premiação da Dupla Sena 2201 é feita de uma maneira diferente, já que a modalidade realiza dois sorteios por concurso. Do total arrecadado com a venda das apostas, cerca de 43% são utilizados para distribuir nas faixas de prêmios. Os apostadores que marcam no primeiro sorteio, recebem valores maiores que os ganhadores do segundo sorteio.

Primeiro sorteio:

30% para os acertadores de 6 números;

10% para os acertadores de 5 números;

8% para os acertadores de 4 números;

4% para os acertadores de 3 números;

Segundo sorteio:

11% para os acertadores de 6 números;

9% para os acertadores de 5 números;

8% para os acertadores de 4 números;

4% para os acertadores de 3 números;

Cerca de 16% ficam acumulados para o concurso especial de Páscoa.

Qual é a chance de ganhar na Dupla Sena 2201?

Na Dupla Sena 2201, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.