A Dupla Sena 2204 , que será sorteada neste sábado (06), pode entregar o prêmio acumulado de R$ 1,2 milhões . Para faturar a bolada, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do prêmio sorteio do concurso.

A apostas podem ser feitas até às 19h – uma hora antes do sorteio que começa às 20h. Em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível registrar o jogo.

No último concurso, 2203, de quinta-feira (04/02), as dezenas foram as seguintes: primeiro sorteio – 05 11 32 39 45 50/ segundo sorteio – 23 25 30 33 42 46 .

Como funciona o jogo da Dupla Sena?

Na Dupla Sena 2204, com um único bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. Ele faz a aposta escolhendo de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante e ganha se acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Quanto custa 6 dezenas na Dupla Sena?

Uma aposta com seis dezenas é de menor valor e sair por R$ 2,50. Mas, nessa modalidade, as Loterias Caixa permite adicionar mais números no jogo para aumentar a chance de ganhar o prêmio máximo no concurso 2202.

- PUBLICIDADE -

7 números jogados, custa R$ 17,50;

8 números jogados, custa R$ 70;

9 números jogados, custa R$ 210;

10 números jogados, custa R$ 525;

11 números jogados, custa R$ 1,155 mil;

12 números jogados, custa R$ 2,310 mil;

13 números jogados, custa R$ 4,290 mil;

14 números jogados, custa R$ 7.507,50 mil;

15 números jogados, custa R$ 12.512,50 mil;

Como funciona o bolão da Dupla Sena?

Para concorrer na Dupla Sena 2204 com o bolão, o valor mínimo é de R$10,00 e a cota não pode custar menos de R$2,50. No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

Como é a premiação da Dupla Sena?

A premiação da Dupla Sena 2204 é feita de uma maneira diferente, já que a modalidade realiza dois sorteios por concurso. Do total arrecadado com a venda das apostas, cerca de 43% são utilizados para distribuir nas faixas de prêmios. Os apostadores que marcam no primeiro sorteio, recebem valores maiores que os ganhadores do segundo sorteio.

Primeiro sorteio:

30% para os acertadores de 6 números;

10% para os acertadores de 5 números;

8% para os acertadores de 4 números;

4% para os acertadores de 3 números;

Segundo sorteio:

- PUBLICIDADE -

11% para os acertadores de 6 números;

9% para os acertadores de 5 números;

8% para os acertadores de 4 números;

4% para os acertadores de 3 números;

Cerca de 16% ficam acumulados para o concurso especial de Páscoa.

Qual é a chance de ganhar na Dupla Sena 2204?

Na Dupla Sena 2204, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.