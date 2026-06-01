Dupla Sena

Dupla Sena concurso 2964: resultado de segunda-feira

Sorteio começa depois das 21h

Escrito por Anny Malagolini
Dupla Sena concurso 2964 DCI

Nesta segunda-feira, 1, a Dupla Sena hoje entrega o resultado do concurso 2964. O prêmio está estimado em R$ 2,1 milhões e pode sair para o apostador que acertar as dezenas do primeiro e segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 2964

1º Sorteio: 04-05-11-24-30-41

2º Sorteio: 03-07-26-27-44-49

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios.

Premiação do sorteio

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Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 2964. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam  acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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