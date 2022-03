Dupla Sena de Páscoa 2022 de R$ 30 milhões: Caixa inicia venda

A Dupla Sena de Páscoa 2022 pode pagar o prêmio de R$ 30 milhões. (Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná)

Nesta segunda-feira, 14 de março, a Caixa inicia a venda paralela das apostas da Dupla Sena de Páscoa 2022 que pode pagar o prêmio de R$ 30 milhões. Esta é a primeira extração especial do ano que pode fazer novos milionários com a bolada.

A loteria dá duas chances de faturar prêmio em um mesmo concurso, já que são realizados dois sorteios. Mas para levar a quantia principal, os apostadores precisam ter a sorte de acertar os seis primeiros números do resultado.

Quando é o sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2022?

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2022 está previsto para o dia 16 de abril a partir das 20h (horário de Brasília). O evento contará com transmissão ao vivo, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo, nas redes sociais das Caixa.

Os bilhetes da extração especial número 2355 serão vendidos em paralelo com os dos concursos regulares da loteria. Uma aposta simples de seis dezenas para cada sorteio sai por R$ 2,50, mas adicionando números o valor pode chegar a R$ 12,5 mil.

Quem ganhou a Dupla Sena de Páscoa 2021?

Quatro apostas acertaram o resultado da Dupla Sena de Páscoa 2021 do primeiro sorteio e ganharam o prêmio de R$ 7,8 mil totalizando 31,4 milhão. Segundo a Caixa, o registro do bilhetes ocorreu em: Belém (PA), Bauru (SP), Guarulhos (SP) e São Paulo capital.

Já o resultado do segundo sorteio esteve em três apostas registradas em: Barbacena (MG), Campo Grande (MS) e na capital do Rio de Janeiro. O prêmio, ao todo, foi de R$ 3,1 milhões e cada ganhador ficou com a parte de cerca de R$ 1 milhão.

Como funciona o concurso especial?

A regra da Dupla Sena de Páscoa é quase a mesma dos concursos regulares, porém caso não tenha acertador do resultado, o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, a Caixa divide o prêmio entre os acertadores da faixa seguinte do primeiro sorteio e assim sucessivamente.

Para fazer um jogo, é necessário acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa (aplicativo ou site) ou ir até uma lotérica. Para compra online, o valor mínimo deve ser de R$ 30, então o apostadores consegue adicionar dezenas, fazer mais jogos ou tentar a sorte em outras loterias para atingir a quantia.

A partir de três acertos já é possível ganhar prêmio na Dupla Sena de Páscoa 2022. A probabilidade de acertar os números do resultado é uma em 15,8 mil sendo a mesma para os dois sorteios.

Para chegar mais perto de faturar os R$ 30 milhões, uma possibilidade é participar de bolões. Dá para criar um bolão com quem desejar ou comprar a cotas de bolões organizados por casas lotéricas (com possibilidade de cobrança da tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota).

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. É importante saber que não é possível fazer bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022 nos canais eletrônicos das Loterias Caixa, somente por meio físico.

