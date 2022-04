Dupla Sena de Páscoa 2022: prêmio e até quando apostar

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2022 será realizado no dia 16 de abril às 20h. Esse é o primeiro concurso especial do ano das Loterias Caixa, e a sexta edição da categoria. No ano passado, na Dupla Sena de Páscoa 2021 foi sorteado o maior prêmio da modalidade, de R$ 31,4 milhões. Saiba mais sobre o prêmio de 2022 e até quando podem ser feitas as apostas.

Qual o valor do prêmio da Dupla Sena de Páscoa 2022?

A Dupla Sena de Páscoa 2022 é o primeiro concurso especial das Loterias Caixa do ano, com prêmio estimado em R$30 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h do dia 16 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista nº 750. O evento também vai contar com uma transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no Youtube.

Assim como nos demais concursos especiais, caso não tenha acertador do resultado, a Dupla Sena de Páscoa 2022 não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do sorteio, e assim sucessivamente. Essa já é a sexta edição do concurso especial da Dupla Sena. Em 2021, houve o maior prêmio da modalidade, de R$31,4 milhões. Segundo a Caixa, o registro dos bilhetes ocorreu em Belém (PA), Bauru (SP), Guarulhos (SP) e São Paulo capital.

Até quando posso apostar?

As apostas para a Dupla Sena de Páscoa 2022 podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, 16 de abril. Para participar, é preciso ir até uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixas (aplicativo ou site). No caso da compra online, o valor mínimo deve ser de R$30, então é possível adicionar dezenas, fazer mais jogos ou tentar a sorte em outras loterias para atingir a quantia necessária. Já nas lotéricas, o preço da aposta simples, com 6 números, é de R$2,50, e ela pode ser feita tanto no volante do concurso especial quanto no volante regular da Dupla Sena.

A partir de três acertos já é possível ganhar o prêmio. Ainda, com apenas um bilhete, as chances são dobradas, já que são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteio. O apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis para jogar na Dupla Sena de Páscoa 2022.

Para aumentar as chances de ganhar o prêmio de R$30 milhões, os apostadores também podem participar de bolões. É possível organizar um bolão com um grupo ou comprar as cotas de bolões organizados por casas lotéricas, com possibilidade de cobrança da tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. E não é possível fazer bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022 nos canais eletrônicos das Loterias Caixa, apenas por meio físico.

Como proteger seu prêmio da Dupla Sena de Páscoa 2022

A Caixa adverte que os apostadores precisam ficar atentos aos dados para conferência das apostas e retirada do prêmio dentro do prazo legal, que é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Na aposta eletrônica, o titular indicado, ou seu procurador, deve acessar a aposta premiada no portal da Loterias Caixa, selecionar o local de pagamento e imprimir o comprovante de aposta. Para o bilhete divulgado na lotérica, é importante que o ganhador escreva seu nome completo e CPF no verso do papel do bilhete da aposta. Assim, ele garante que ninguém, além dele mesmo ou seu procurador legal, retire o prêmio.

