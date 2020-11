Dupla-Sena: sorteio de hoje (3) pode pagar R$ 550 mil; Veja como apostar

A Dupla-Sena 2152 pode pagar um prêmio de R$ 550 mil nesta terça-feira (03). O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser efetuadas até às 19h pela internet, no site da Caixa, ou nas Lotéricas credenciadas.

O sorteio realizado no último sábado (31), não teve nenhuma aposta ganhadora no prêmio principal. Os números que saíram no sorteio da Dupla-Sena concurso 2151 foram:

1º sorteio: 21 28 32 41 46 48

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 9 apostas ganhadoras R$ 4.648,38

4 acertos – 366 apostas ganhadoras R$ 130,63

3 acertos – 7.136 apostas ganhadoras R$ 3,35

2º sorteio: 08 10 15 35 38 39

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 9 apostas ganhadoras R$ 4.183,55

4 acertos – 468 apostas ganhadoras R$ 102,16

3 acertos – 8.708 apostas ganhadoras R$ 2,74

Como jogar na Dupla-Sena 2152?

Com apenas um bilhete da Dupla-Sena a sorte é em dobro. São dois sorteios realizados por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

É possível escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Valores de cada aposta

Cada jogo da Dupla-Sena pode variar de R$ 2,50, para as apostas simples de seis número, e ultrapassar R$ 12,5 mil. Quanto mais números são adicionados no volante, maior será o preço da aposta.

Confira os valores: