O sorteio da Dupla Sena que pode pagar prêmio acumulado de R$ 400 mil, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado, dia 31 de outubro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas do resultado da Dupla Sena concurso 2151 . O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado da Dupla Sena, concurso 2151

Confira os números do resultado da Dupla Sena concurso 2151:

1º sorteio

21-28-32-41-46-48

2º sorteio

08-10-15-35-38-39

Quais são os últimos resultados da Dupla Sena?

Confira os resultados anteriores da Dupla Sena dos concursos realizados no mês de outubro.

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2150 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 1° sorteio18-20-32-34-40-43/ 2º sorteio11-13-14-24-33-42

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2149 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 06-08-22-25-37-47/ 2° sorteio 12-13-34-35-36-41

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2148 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 37–32–30–22–39–24/ 2° sorteio 40–29–47–09–06–28

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2147 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 03-09-14-33-37-47/ 2° sorteio 05-06-10-23-33-35

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2146 de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 1º sorteio: 01-10-22-32-41-44/ 2º sorteio: 01-02-13-27-30-31

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2145 de sábado, 17 de outubro (17/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 09-11-14-20-22-34/ 2° sorteio 09-25-32-40-44-50

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2144 de quinta, 15 de outubro (15/10): os números sorteados foram: 1º sorteio 05-14-33-36-37-48/ 2º sorteio 01-13-20-21-29-32

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2143 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 1º sorteio: 05-14-33-36-37-48 e 2º sorteio: 01-13-20-21-29-32

O próximo sorteio da Dupla Sena será realizado na terça-feira (03), às 20h. As apostas podem ser feitas até às 19h através das casas lotéricas ou pela internet.

