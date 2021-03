Dupla de Páscoa: veja os números que mais saem

A Dupla de Páscoa é uma oportunidade perfeita para os apostadores que sonham em ficar milionários em 2021. A faixa principal do concurso tem um prêmio estimado em R$ 30 milhões. Na tentativa de aumentar as chances de ganhar a bolada, os apostadores recorrem a diversas estratégias, uma delas é apostar nos números de concursos anteriores da modalidade.

Os jogos para o concurso da Dupla de Páscoa já podem ser feitos em qualquer casa lotérica do país, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O sorteio está previsto para 3 de abril, sábado que antecede o feriado de Páscoa.

Além do prêmio milionário, outro diferencial que promete atrair diversos apostadores para o concurso de Páscoa é a regra de acumulação. Por se tratar de um concurso especial, a premiação da Dupla de Páscoa não pode acumular. Ou seja, se ninguém conseguir acertar as seis dezenas, o prêmio passa para a faixa seguinte e assim por diante.

Quais números mais saem na Dupla de Páscoa?

Fazer uma fezinha nos números que mais saíram em concursos anteriores já é uma estratégia conhecida por diversos apostadores. Conforme apuração do DCI, os números que saíram no concursos anteriores da Dupla de Páscoa são os seguinte:

O primeiro sorteio da Dupla Sena de Páscoa, concurso 1630, ocorreu em 15 de abril de 2017. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 05 08 23 26 33 43. Já no segundo sorteio foram 06 23 25 38 41 45.

Em 2018, no dia 31 de março, foram sorteadas as dezenas do concurso 1771. No primeiro sorteio, os números que saíram foram 03 13 26 27 39 42. Já no segundo sorteio, saíram os seguintes números 10 14 18 19 35 39.

No ano seguinte, em 2019, no dia 20 de abril, ocorreu mais um sorteio do concurso. Dessa vez, no primeiro sorteio saíram seguintes dezenas 08 17 19 29 44 46. No segundo sorteio, as dezenas premiadas foram 02 04 05 19 35 41.

Por fim, em 2020, no dia 25 de abril, foram sorteadas as dezenas do concurso especial. No primeiro sorteio, as dezenas premiadas foram 04 11 32 35 36 50. No segundo sorteio saiu 04 16 17 22 43 50.

É válido lembrar aos apostadores que apostar em números anteriores não garante prêmios. Isso porque é necessário acertar as dezenas que serão sorteadas no concurso deste ano.

Qual é a chance de ganhar?

A probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena de Páscoa com uma aposta simples e faturar o prêmio de R$ 30 milhões é de uma em mais de 15 mil. Já nas faixas menores, apesar do prêmio diminuir, a probabilidade de acertar cinco, quatro ou três dezenas é maior:

Sena – a chance de acertar os seis números é de uma em 15.890.700;

Quina – a chance de acertar os cinco números é de uma em 60.192;

Quadra – a chance de acertar os quatro números é de uma em 1.120;

Terno – a chance de acertar os três números é de uma em 60.

Aumente as suas chances de ganhar apostando no bolão

Qual é o preço da Dupla Sena de Páscoa?

A aposta da Dupla de Páscoa com seis números custa R$ 2,50. Nessa modalidade, os apostadores conseguem adicionar mais dezenas no volante para aumentar a chance de ganhar.

Contudo, quanto maior for a quantidade de números, sendo o máximo de 15, maior será o valor a ser pago: