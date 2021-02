Resultado da Dupla Sena 2192; veja os números sorteados de hoje (4/2)

Confira o resultado da Dupla Sena 2192 desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. O prêmio está estimado em R$ 2,2 milhões para o apostador que acertar as dezenas do sorteio. Os números serão sorteados a partir das 20h.

Veja o resultado completo da Dupla Sena 2192 aqui em breve.

Resultado do concurso 2191:

Primeiro sorteio: 17 23 44 35 31 24

Segundo sorteio: 46 33 34 25 31 43

Resultado do concurso 2190:

Primeiro sorteio: 12 20 26 33 38 46.

Segundo sorteio: 13 14 17 32 36 44.

Resultado do concurso 2189:

Primeiro sorteio: 49 28 21 07 20 09.

Segundo sorteio: 33 15 30 27 50 46

Resultado do concurso 2188:

Primeiro sorteio: 18 31 06 22 12 17.

Segundo sorteio: 30 21 32 03 29 24.

Resultado do concurso 2187:

Primeiro sorteio: 08 43 24 38 29 28.

Segundo sorteio: 34 39 20 18 26 03

Resultado do concurso 2186:

Primeiro sorteio: 11 17 05 32 10 21.

Segundo sorteio: 13 14 26 05 10 09.

Resultado do concurso 2185:

Primeiro sorteio: 39 24 40 29 23 31.

Segundo sorteio: 41 22 07 03 18 09.

Resultado do concurso 2184:

Primeiro sorteio: 02 04 05 24 36 43.

Primeiro sorteio: 06 08 14 17 21 40.

Resultado do concurso 2183:

Primeiro sorteio: 31 36 38 26 35 49.

Segundo sorteio: 10 08 02 48 12 49.

Assista os sorteios de todos os concursos pelo perfil da Caixa no Youtube.

Dupla Sena

No sorteio da Dupla Sena as chances de ganhar são em dobro. Isso porque, com apenas um jogo simples você já está concorrendo a dois sorteios em um mesmo concurso. Ou seja, com 6 números você já está duas vezes mais perto de levar um prêmio das Loterias Caixa.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, há a opção de acrescentar até 15 números em um único volante. Ganha prêmios os apostadores que acertarem 3, 4, 5 ou 6 dezenas premiadas em algum dos dois sorteios.

Viu como é fácil? A Dupla Sena é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.