Resultado da Dupla Sena 2211 (23/03/21): confira as dezenas do concurso

As Loterias Caixa sorteia o resultado da Dupla Sena 2211, nesta terça-feira (22), que tem o prêmio acumulado em R$ 2,5 milhões. O evento será transmitido ao vivo a partir das 20h no canal Caixa do Youtube e página Loterias Caixa do Facebook.

Quais são os prêmios da Dupla Sena?

Na primeira faixa, de seis acertos, do primeiro sorteio, o prêmio da Dupla Sena 2211 está acumulado em R$ 2,5 milhões. Se mais de uma pessoa cravar o resultado, o valor será distribuído igualmente.

Esta modalidade, ao todo, tem quatro faixas de premiação em cada um dos sorteios e cada uma recebe uma porcentagem do prêmio bruto para distribuir entre os acertadores:

1º Sorteio

6 acertos – Faixa recebe 30% do prêmio;

5 acertos – Faixa recebe 10% do prêmio;

4 acertos – Faixa recebe 8% do prêmio;

3 acertos – Faixa recebe 4% do prêmio;

2º Sorteio

6 acertos – Faixa recebe 11% do prêmio;

5 acertos – Faixa recebe 9% do prêmio;

4 acertos – Faixa recebe 8% do prêmio;

3 acertos – Faixa recebe 4% do prêmio;

Como receber o prêmio da Dupla Sena?

O apostador que faturou marcando em alguma faixa o resultado da Dupla Sena 2211, pode receber prêmio menor que R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Se o valor for maior, o resgate só pode ser feito em agências da Caixa.

Além do bilhete premiado, o ganhador também precisa levar documentos de identidade para receber a sua parte. Os prêmios precisam ser resgatados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Resultados dos últimos sorteios da Dupla Sena

Resultado da Dupla Sena concurso 2210, sábado (20/03). Os números foram:

Primeiro sorteio – 30 43 10 01 35 26

Segundo sorteio – 43 39 01 31 46 42

Resultado da Dupla Sena concurso 2209, quinta-feira (18/03). Os números foram:

Primeiro sorteio – 26 11 04 49 43 23

Segundo sorteio – 49 13 32 25 44 22

Resultado da Dupla Sena concurso 2208, terça-feira (16/03). Os números foram:

Primeiro sorteio – 02 27 16 03 47 14

Segundo sorteio – 04 14 42 32 01 37

