Resultado da Dupla Sena 2287 de hoje, terça-feira (19/10/21)

Os números do resultado da Dupla Sena concurso 2287 serão sorteados hoje, terça-feira (19), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores podem conferir as dezenas e saber se ganharam o prêmio acumulado em R$ 3,2 milhões.

Resultado da Dupla Sena concurso 2287 de terça

Confira os números do resultado da Dupla Sena concurso 2287 e saiba se faturou o prêmio.

1º sorteio: 07-25-28-30-35-41

2º sorteio:

Quais são os prêmio da Dupla Sena?

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar o resultado da Dupla Sena concurso 2287 do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

Então, o valor final da quantia de cada faixa, será definida após o rateio entre as partes. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Resultados dos últimos sorteios da Dupla Sena

Resultado da Dupla Sena concurso 2286, sábado (16/10). Os números foram:

Primeiro sorteio – 08-19-21-24-30-37.

Segundo sorteio – 06-12-13-23-32-34.

Resultado da Dupla Sena concurso 2285, quinta-feira (14/10). Os números foram:

Primeiro sorteio – 16-21-22-24-28-45.

Segundo sorteio – 10-12-31-38-43-44.

Resultado da Dupla Sena concurso 2284, sábado (09/10). Os números foram:

Primeiro sorteio – 04-21-26-30-36-47.

Segundo sorteio – 18-26-27-34-46-50.

Resultado da Dupla Sena concurso 2283, quinta-feira (07/09). Os números foram:

Primeiro sorteio – 08-12-30-34-44-49.

Segundo sorteio – 05-08-15-21-44-50.

Resultado da Dupla Sena concurso 2282, terça-feira (05/10). Os números foram:

Primeiro sorteio – 07-10-11-20-22-36.

Segundo sorteio – 07-13-24-25-26-29.

Acompanhe em tempo real: