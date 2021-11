Resultado da Dupla Sena 2293: veja os números desta quinta-feira (04/11)

O sorteio do resultado da Dupla Sena concurso 2293 de hoje, quinta-feira (04), ocorre a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está acumulado em R$ 5,3 milhões e para ganhar é preciso acertar as seis primeiras dezenas.

Resultado da Dupla Sena concurso 2293 de quinta

Confira os números do resultado da Dupla Sena concurso 2293 e saiba se faturou o prêmio.

1º sorteio:

2º sorteio:

Quais são os prêmio da Dupla Sena?

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar o resultado do primeiro sorteio da Dupla Sena concurso 2293. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

Então, o valor final da quantia de cada faixa, é definido após o rateio entre as partes. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Ainda, 16% do prêmio bruto ficam acumulados para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa.

Como funciona a Dupla Sena?

A Dupla Sena é a única modalidade de loterias da Caixa que tem dois sorteios por concurso. Ao fazer o jogo, o apostador pode escolher números para cada um dos sorteios.

Cada resultado conta com seis dezenas, e dá para fazer uma aposta com até 15 números. Além disso, também é possível concorrer ao prêmio participando de bolão.

Os sorteios da Dupla-Sena são realizados três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências bancárias da Caixa. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Caso o sortudo consiga um prêmio de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre no prazo mínimo de dois dias úteis contados a partir da data de apresentação do bilhete.

O apostador deve ficar atento para não perder o prazo de retirada do prêmio: 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio. Após esse prazo, a quantia é repassada ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado da Dupla-Sena?

Na Dupla-Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois são realizados com a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174. Nesse caso, a chance também vale para o segundo sorteio da modalidade.

Assista ao vídeo do sorteio da Dupla Sena

Veja o resultado do último sorteio da Dupla Sena