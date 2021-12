Resultado da Dupla Sena 2311 de hoje, quinta-feira (16/12/21)

O resultado da Dupla Sena concurso 2311 será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 16 de dezembro. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio está estimado em R$ 700 mil.

Resultado da Dupla Sena concurso 2311

Confira os números do resultado da Dupla Sena de hoje.

1º sorteio:

2º sorteio:

Premiação da Dupla Sena

Na Dupla Sena dá para ganhar prêmio tanto no primeiro sorteio, quanto no segundo sorteio do mesmo concurso. A bolada principal sai para o bilhete que tiver as seis dezenas do primeiro sorteio.

Cada sorteio do resultado da Dupla Sena 2311 possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores. O valor final da quantia de cada faixa, é definido após o rateio entre as partes.

Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio. Ainda, 16% do prêmio bruto ficam acumulados para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa.

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena 2311 com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Nesse caso, a chance também vale para o segundo sorteio da modalidade.

