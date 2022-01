Resultado da Dupla Sena 2328 de hoje, sábado (29/01/22)

O sorteio do resultado da Dupla Sena concurso 2328 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado, 29 de janeiro. O prêmio principal está acumulado em R$ 3,4 milhões e poder sair para o apostador que adivinhar as seis primeiras dezenas.

Resultado da Dupla Sena concurso 2328

Confira os números do resultado da Dupla Sena de hoje.

1º sorteio:

2º sorteio:

Sorteio da Dupla Sena ao vivo

Assista ao vivo o sorteio do resultado da Dupla Sena concurso 2328:

Premiação da Dupla Sena

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 2328. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena 2328 com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

Últimos resultados da Dupla Sena

Resultado da Dupla Sena concurso 2327, quinta-feira (27/01). Os números sorteados foram: 1º 10-22-31-38-43-45/ 2º 14-15-18-26-37-46.

Resultado da Dupla Sena concurso 2326, terça-feira (25/01). Os números sorteados foram: 1º 01-06-20-23-24-49/ 2º 06-12-20-37-44-49.

Resultado da Dupla Sena concurso 2325, sábado (22/01). Os números sorteados foram: 1º 05-08-17-23-36-49/ 2º 17-24-37-42-44-45.

