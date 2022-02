Resultado da Dupla Sena 2336 de hoje, quinta-feira (17/02/22)

Os números do resultado da Dupla Sena concurso 2336 serão divulgados nesta quinta-feira, 17 de fevereiro. Para faturar o prêmio acumulado em R$ 6,9 milhões os apostadores precisam acertar as dezenas do primeiro sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 2336

Confira os números do resultado da Dupla Sena de hoje.

1º sorteio da Dupla Sena: 16-31-32-36-46-49.

2º sorteio da Dupla Sena: 02-18-22-36-40-47.

Sorteio da Dupla Sena ao vivo

Assista ao vivo o sorteio do resultado da Dupla Sena concurso 2336:

Premiação da Dupla Sena

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 2336. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena 2336 com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

Últimos resultados da Dupla Sena

Resultado da Dupla Sena concurso 2335, terça-feira (15/02). Os números sorteados foram: 1º 19-24-34-35-46-49/2º 20-21-28-33-49-50.

Resultado da Dupla Sena concurso 2334, sábado (12/02). Os números sorteados foram: 1º 01-03-11-36-45-49/2º 02-03-12-13-23-49.

Resultado da Dupla Sena concurso 2333, quinta-feira (10/01). Os números sorteados foram: 1º 14-35-41-43-48-49/2º 04-22-23-27-32-38.

