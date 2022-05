Resultado da Dupla Sena 2365: concurso de hoje, quinta, 12 de maio

O momento de você descobrir se ganhou uma bolada em dinheiro chegou. O resultado da Dupla Sena 2365 foi divulgado e aqui mesmo nesta matéria você pode checar se a sua sorte está em dia.

A Caixa Econômica Federal (CEF) promove sorteios da Dupla Sena nos dias de terça, quinta e sábado no horário das 20h. Como ninguém venceu na edição anterior do certame, o resultado da Dupla Sena 2365 pode entregar um prêmio estimado em R$ 2,1 milhões desta vez.

Veja o resultado da Dupla Sena 2365

Você está a poucos segundos de saber se virou milionário. Pegue seu volante e confira se foi o ganhador do resultado da Dupla Sena 2365: em breve.

Primeiro sorteio: em breve.

Segundo sorteio: em breve.

Se além da Dupla Sena você apostou em outros sorteios, assista à transmissão ao vivo dos eventos desta quinta-feira, dia 12 de maio, através do Youtube da Caixa Econômica, nesta tela abaixo: em breve.

Para conferir resultados passados da Dupla Sena, visite a página do DCI.

Premiação da Dupla Sena

Para você entender se conquistou alguma premiação após conferir o resultado da Dupla Sena 2365, vale a pena ficar atento ao método de premiação adotado pelas Loterias para este concurso federal.

Recebem alguma quantia em dinheiro aqueles que acertam a partir de três números. A faixa de premiação se estende até seis acertos computados (maior prêmio).

No entanto, o que muda é se os acertos do jogador forem no primeiro ou no segundo sorteio do resultado da Dupla Sena 2365.

Dessa forma, a divisão é feita seguindo um rateio da arrecadação total do concurso da Dupla Sena. Do montante arrecadado, 43,35% são usados para as premiações brutas.

A partir desta soma de dinheiro, a distribuição é feita da seguinte maneira:

Primeiro sorteio da Dupla Sena

– 30% para quem acerta seis dezenas;

– 10% para os acertadores de cinco dezenas;

– 8% para quem acerta quatro dezenas;

– 4% para os acertadores de três dezenas.

Segundo sorteio da Dupla Sena:

– 11% para quem acerta seis dezenas;

– 9% para os acertadores de cinco dezenas;

– 8% para quem acerta quatro dezenas;

– 4% para os acertadores de três dezenas.

Os ganhadores de qualquer um dos prêmios do resultado da Dupla Sena 2365 tem um prazo máximo de 90 dias corridos para resgatar o valor conquistado.

Após este intervalo de tempo, o valor é remanejado para o Tesouro Nacional que utiliza o dinheiro para auxiliar nas finanças do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).