Resultado da Dupla Sena 2367: sorteio desta terça, 17 de maio

Resultado da Dupla Sena 2367: confira as dezenas sorteadas desta terça

Nesta terça-feira, 17 de maio, acontece mais um sorteio da Dupla Sena. O concurso sempre é realizado nos dias de terça, quinta e sábado, às 20h. Aqui, você vai acompanhar o resultado da Dupla Sena 2367.

O prêmio deste dia 17 está acumulado, já que ninguém vem acertando as seis dezenas nos últimos sorteios. A quantia é de R$ 2,7 milhões. Não perca tempo e já confira abaixo as dezenas premiadas.

Descubra o resultado da Dupla Sena 2367

Será que você já é um milionário? Pegue seu bilhete e comece a conferir o resultado da Dupla Sena 2367:

1º sorteio da Dupla Sena:

2º sorteio da Dupla Sena:

Os certames acontecem sempre no Espaço da Sorte, sede das Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

No YouTube da Caixa, você pode assistir o resultado da Dupla Sena 2367. Confira:

Como receber o prêmio do resultado da Dupla Sena 2367?

Os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados nas lotéricas credenciadas ou em agências bancárias da Caixa. No caso de valores maiores que este, o pagamento é feito apenas nas agências.

Caso o prêmio seja de R$ 10 mil ou mais, o pagamento acontece em um prazo mínimo de dois dias úteis contados a partir da data de apresentação do bilhete.

Os ganhadores também podem solicitar a transferência do valor ganho para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos resgatarem o valor é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Premiação da Dupla Sena 2367

O prêmio distribuído entre os ganhadores da Dupla Sena é equivalente a 43,35% da arrecadação total do concurso. Porém, o valor acaba sendo bastante dividido entre cada conjunto de ganhadores. A regra segue o número de acertos correspondente a cada um.

Confira abaixo como é feita essa divisão:

30% são fracionados entre os acertadores de 6 números, 10% são fracionados entre os acertadores de 5 números, 8% são fracionados entre os acertadores de 4 números e 4% são fracionados entre os acertadores de 3 números.

Para os jogadores que acertarem o segundo sorteio, a distribuição acontece de uma forma diferente:

11% são destinados aos acertadores de 6 números, 9% são destinados aos acertadores de 5 números, 8% são destinados aos acertadores de 4 números e, para finalizar, 4% são destinados aos acertadores de 3 números.

Como de costume, se ninguém garantir o prêmio em qualquer faixa da premiação, ele é acumulado para o concurso seguinte.

Se você acompanha os resultados das Loterias Federais, aproveite para checar todos os demais sorteios da Caixa.