Resultado da Dupla Sena concurso 2373 de hoje, terça-feira (31/05/22)

As Loterias Caixa sorteia os números do resultado da Dupla Sena concurso 2373 de hoje, terça-feira (31), a partir das 20h (horário de Brasília). Caso algum apostador acerte as seis primeiras dezenas poderá ganhar o prêmio acumulado em R$ 4,2 milhões.

Resultado da Dupla Sena 2373

Os números sorteados na Dupla Sena concurso 2373 de hoje foram:

1º sorteio:

2º sorteio:

Premiação da Dupla Sena

Dá para ganhar prêmio acertando de três a seis números no primeiro e/ ou no segundo sorteio do resultado da Dupla Sena 2373. Nesta modalidade, a quantia destinada para premiação será rateada entre os ganhadores de cada faixa.

Todos os apostadores podem resgatar o prêmio em uma agência da Caixa mediante apresentação do RG e CPF e quantias de até R$ 1.903,98 também em casas lotéricas. Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio da Dupla Sena concurso 2373.

Probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena

A probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena concurso 2373 de hoje com uma aposta simples é de uma em mais de 15,8 milhões. Já com um jogo de 15 dezenas (máximo permitido), essa chance aumenta para uma em 3,1 mil.

