Resultado da Dupla Sena de hoje [12]; confira os números sorteados

O resultado da Dupla Sena de hoje (12) pode pagar R$ 1,2 milhão. O apostador que acertar os seis números do primeiro sorteio tem a chance de levar a bolada que está acumulada. O sorteio do concurso 2156 será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O resultado dos números premiados juntamente com os ganhadores serão divulgados a partir das 20h. Fique de olho aqui no Jornal DCI e confira em tempo real.

Chances de ganhar na Dupla Sena

Mesmo o apostador concorrendo a dois sorteios por concurso, sorte nunca é demais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Portanto, para acertar o resultado da Dupla Sena de hoje com apenas uma aposta simples é de uma em 15.890.700. Por outro lado, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

Como receber o prêmio?

Os prêmios da Dupla Sena são pagos nas casas lotéricas e agências da Caixa de todo o Brasil. Contudo, é preciso ter atenção aos valores.

Se o seu prêmio for de até R$ 1.332,78, é possível receber em qualquer casa lotérica.

Entretanto, se o valor for maior, só será possível embolsá-lo em uma agência da Caixa.

Além disso, é preciso levar os documentos pessoais e o bilhete premiado para receber os valores. O prêmio tem validade de 90 dias. Portanto, não esqueça de conferir a sua aposta!

Resultados anteriores da Dupla Sena

Primeiramente, o resultado do concurso 2155. Os números do primeiro sorteio: 25-50-18-17-49-27. Em seguida, os números do segundo sorteio: 17-26-03-10-31-43.

Já no concurso 2154, o resultado do primeiro sorteio foi: 32-09-02-37-31-35. Logo após, o segundo sorteio: 09-18-01-38-12-33.

Por fim, veja o resultado do concurso 2153. Os números do primeiro sorteio foram 34-42-08-14-22-04. Na sequência, no segundo sorteio, foram 32-18-08-29-47-21.

Além disso, você pode acompanhar mais resultado por aqui.