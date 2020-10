No resultado da Dupla Sena de ontem (8), concurso 2141, nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas e o prêmio estimado em R$ 1,6 milhão acumulou. Os números sorteados, no concurso foram: 1° 11-20-24-35-36-44/ 2° 11-25-27-37-40-45.

O próximo sorteio da Dupla Sena concurso 2142, previsto para o próximo sábado (10) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. A aposta simples de seis números sai por R$ 2,50.

Probabilidade

A chance de ganhar na Dupla Sena com um jogo simples, de seis números, é de uma em 15,9 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

