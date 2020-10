Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do resultado da Dupla Sena de ontem (13), concurso 2143, e o prêmio estimado em R$ 2,1 milhões acumulou.

Os números que saíram no resultado da Dupla Sena de ontem foram: 1° 22-23-33-37-43-48/ 2° 15-20-36-39-42-49.

O próximo sorteio da Dupla Sena concurso 2144, previsto para o próximo sábado (10) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 2,2 milhões. A aposta simples de seis números sai por R$ 2,50.

Como apostar no próximo concurso da Dupla Sena?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Dupla Sena apresenta dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Para isso, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. O apostador pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A Dupla Sena é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena?

No resultado da Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples de seis números era de uma em 15.890.700, de acordo com a Caixa. Mas se o jogo fosse de 15 números, essa probabilidade era de uma em 3.174.