Resultado da Dupla Sena de ontem (20/02), concurso 2198

O resultado da Dupla Sena de ontem (20/2) não teve ganhadores na faixa principal. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram: 45 05 47 06 19 42. Já no segundo sorteio, as dezenas sorteadas foram: 22 38 14 18 46 49.

Resultado da Dupla Sena de ontem

Premiação – 1º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 9 apostas ganhadoras R$ 4.476,58

4 acertos – 585 apostas ganhadoras R$ 78,70

3 acertos – 10.853 apostas ganhadoras R$ 2,12

Premiação – 2º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 8 apostas ganhadoras R$ 4.532,54

4 acertos – 481 apostas ganhadoras R$ 95,72

3 acertos – 9.037 apostas ganhadoras R$ 2,54

Para saber mais informações sobre o sorteio acesse Loterias Caixa.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Dupla Sena, será na terça-feira, dia 23 de fevereiro, Espaço Loterias Caixa, em São Paulo às 20h, e pode pagar o prêmio de R$ 400 mil. A modalidade tem dois sorteios por concurso e, dessa forma, com apenas uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de ganhar é em dobro.

A aposta simples custa R$ 2,50. Pata efetivar o jogo basta ir até uma lotérica ou fazer pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O prêmio bruto da Dupla Sena é equivalente a 43,35% da arrecadação do concurso. A partir desse valor, são distribuídos, para o primeiro sorteio:

30% entre os acertadores de 6 números;

10% entre os acertadores de 5 números;

8% entre os acertadores de 4 números;

4% entre os acertadores de 3 números.

E para o segundo sorteio:

11% são atribuídos entre os acertadores de 6 números;

9% entre os acertadores de 5 números;

8% entre os acertadores de 4 números;

4% entre os acertadores de 3 números.

Do valor ainda 16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.