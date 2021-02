Resultado da Dupla Sena de ontem (6/2/2021), concurso 2193

Ninguém acertou as dezenas sorteadas nos dois sorteios do resultado da Dupla Sena de ontem. Com isso, a modalidade lotérica acumulou o prêmio mais uma vez. Agora, para o próximo sorteio, o valor da premiação na faixa principal é de R$ 2,7 milhões.

Os números sorteados no resultado da Dupla Sena concurso 2193 são:

Primeiro sorteio: 24 19 21 17 26 44.

Segundo sorteio: 37 46 09 40 29 02.

Teve ganhadores no resultado da Dupla Sena de ontem?

Ninguém conseguiu acertar a principal faixa de prêmios do resultado da Dupla Sena de ontem. A modalidade lotérica, no entanto, pagou diversos prêmios nas demais faixas de premiação.

Confira o resultado detalhado de cada uma das faixas de premiação da Dupla Sena de ontem.

Premiação – 1º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores;

5 acertos – 18 apostas ganhadoras R$ 3.697,64;

4 acertos – 858 apostas ganhadoras R$ 88,65;

3 acertos – 15.490 apostas ganhadoras R$ 2,45.

Premiação – 2º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores;

5 acertos – 15 apostas ganhadoras R$ 3.993,46;

4 acertos – 552 apostas ganhadoras R$ 137,80;

3 acertos – 11.728 apostas ganhadoras R$ 3,24.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Dupla Sena promete pagar uma bolada de R$ 2,7 milhões. A bolada pode sair na próxima terça-feira, dia 09 de fevereiro, a partir das 20h.

O jogo dá duas oportunidades para o apostador faturar prêmios. Ou seja, com apenas uma aposta simples, com seis dezenas, já é possível concorrer a dois sorteios em um só concurso.

Para jogar na Dupla Sena funciona assim: você seleciona de 6 a 15 números no universo de 50 dezenas disponíveis. Acertando 3, 4, 5 ou 6 número premiados, você já leva prêmios.

A aposta simples custa R$ 2,50. Pata efetivar o jogo basta ir até uma lotérica ou fazer pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A Dupla Sena é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.