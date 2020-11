No resultado da Dupla Sena de ontem (05), concurso 2153 , nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas e o prêmio acumulou para R$ 850 mil. O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília) em São Paulo e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado da Dupla Sena de ontem concurso 2153

Os números do resultado da Dupla Sena de ontem, 05 de novembro, são:

1° sorteio

04 08 14 22 34 42

2° sorteio

08 18 21 29 32 47

O próximo sorteio da Dupla Sena concurso 2154, previsto para sábado (07) e pode pagar o prêmio estimado em R$ 850 mil. A aposta simples de seis números sai por R$ 2,50.

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio da aposta premiada no resultado da Dupla Sena de ontem, o jogador deve ir até uma agência da Caixa ou casas lotéricas. Se o valor for maior que R$1.332,78, o regate só poderá se feito nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado, R.G e C.P.F.

Contudo, se o apostador tiver registrado o jogo por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa. Só assim o jogador conseguirá receber o valor do prêmio.

O apostador deve ficar atento para não perder o prazo de retirada do prêmio da Dupla Sena de ontem: 90 dias contados a partir da data do sorteio. Se o dinheiro não for protestado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena de ontem

Mesmo o apostador concorrendo a dois sorteios por concurso, sorte nunca é demais. Para acertar o resultado da Dupla Sena de ontem, a chance de ganhar com a aposta simples era de uma em 15.890.700. Entretanto, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.