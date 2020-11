A Loterias Caixa divulgou o resultado da Dupla Sena de ontem , sábado (07), e nenhuma aposta acertou as dezenas do concurso 2154. O prêmio estimado para quem cravasse as dezenas era de R$ 850 mil, mas acumulou.

Já nas demais faixas de premiação, houveram ganhadores que fizeram cinco, quatro e três acertos no primeiro e segundo sorteio. O sorteio, realizado em São Paulo, foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado da Dupla Sena de ontem concurso 2154

As dezenas dos dois sorteios do resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2154, são:

1º sorteio – 02 09 31 32 35 37

2º sorteio – 01 09 12 18 33 38

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio do resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2154, o jogador deve ir até uma agência da Caixa ou casas lotéricas. Contudo, se o valor for maior que R$ 1.332,78, o regate só poderá se feito nas agências da Caixa com apresentação de documentos pessoais.

Apostas feitas por meio do site da Loterias Caixa precisam gerar o Código de Resgate. Só assim, o sortudo conseguirá receber o dinheiro do prêmio tanto em lotéricas, quanto nas agências da Caixa.

O ganhador tem até 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para retirar, então, o prêmio do resultado da Dupla Sena de ontem. Mas, se o dinheiro não for protestado, a Caixa repassa ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES.

Qual a probabilidade de acertar a Dupla Sena de ontem?

A probabilidade acertar o resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2154, é a mesma para os dois sorteios, uma em 15,8 mil. Entretanto, segundo a Loterias Caixa, em um jogo com 15 números, a chance aumenta para uma em 3,1 mil.

Quando sorteia a Dupla Sena?

Os sorteios da Dupla Sena acontecem três vezes por semana, sendo: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. O resultado sai a partir das 20h (horário de Brasília).

Quando é o próximo concurso?

O próximo sorteio da Dupla Sena, concurso 2155, está previsto para a próxima terça-feira, dia 10 de novembro. O prêmio estimado para o acertador do resultado do concurso é de R$ 1 milhão.