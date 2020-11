No resultado da Dupla Sena de ontem (12), concurso 2156, nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas e o prêmio estimado em R$ 1,2 milhão não saiu. Os números sorteados, no concurso foram: 1° sorteio – 04 09 19 21 30 45/ 2° sorteio – 04 16 25 26 37 48 .

No segundo resultado da Dupla Sena de ontem, também não houve nenhum acertador das seis dezenas. Entretanto, nas demais faixas de premiação, algumas apostas conseguiram faturar os menores prêmios.

Na faixas de cinco acertos, sete marcaram no primeiro sorteio e 12 no segundo. Cada uma vai receber, respectivamente, R$ 6,8 mil e R$ 3,6 mil.

Outras 629 do primeiro sorteio e 550 do segundo, acertaram parcialmente o resultado da Dupla Sena ontem, concurso 2156, e ganharam R$ 87,63 e R$ 100, na ordem.

Por fim, 11.4 mil e 10.4 mil, do primeiro e segundo sorteio, acertaram três números e cada uma vai receber pouco mais de R$ 2.

Para o próximo sorteio da Dupla Sena, concurso 2157, de sábado (14), o prêmio previsto é de R$ 1,5 milhão. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h.

Como receber o prêmio da Dupla Sena de ontem?

Se o apostador acertou o resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2156, pode retirar o prêmio bruto de até R$ 1.903,98 em uma agência da Caixa ou casas lotéricas.

Mas, em casos de valores maiores, só poderá fazer o regate nas agências da Caixa com apresentação do bilhete e documentos pessoais. Contudo, se o jogo foi registrado por meio do canal eletrônico da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), o ganhador precisa levar, no lugar do bilhete, o “Código de Resgate”.

O prazo para retirada do prêmio do resultado da Dupla Sena de ontem é de 90 dias. Se o valor não for protestado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Probabilidade de acertar o resultado

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena, concurso 2156, com um jogo simples, de seis números, é de uma em 15,9 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. Mas, o apostador pode adicionar dezenas no mesmo jogo para aumentar a chance de ganhar.

Contudo, quanto mais números são adicionados, maior fica o valor da aposta podendo chegar a R$ 12,5 mil.