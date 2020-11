A Loterias Caixa divulgou o resultado da Dupla Sena de ontem , sábado (14), e nenhuma aposta acertou as dezenas do concurso 2157. O prêmio estimado para quem cravasse as dezenas era de R$ 1,5 milhão, mas acumulou.

As dezenas do resultado da Dupla Sena de ontem foram: 1º sorteio – 05 07 16 21 34 46/ 2º sorteio – 03 08 18 41 44 46 .

O próximo sorteio da Dupla Sena, concurso 2158, está previsto para a próxima terça-feira, dia 17de novembro. O prêmio estimado para o acertador do resultado do concurso é de R$ 1,7 milhão.

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio do resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2157, o jogador deve ir até uma agência da Caixa ou casas lotéricas. Contudo, se o valor for maior que R$ 1.332,78, o regate só poderá se feito nas agências da Caixa com apresentação de documentos pessoais.

Apostas feitas por meio do site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br) precisam gerar o Código de Resgate. Só assim, o sortudo conseguirá receber o dinheiro do prêmio tanto em lotéricas, quanto nas agências da Caixa.

O ganhador tem até 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para retirar, então, o prêmio do resultado da Dupla Sena de ontem. Mas, se o dinheiro não for protestado, a Caixa repassa ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES.

Qual a probabilidade de acertar a Dupla Sena de ontem?

A probabilidade acertar o resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2157, é a mesma para os dois sorteios, uma em 15,8 mil. Entretanto, segundo a Loterias Caixa, em um jogo com 15 números, a chance aumenta para uma em 3,1 mil.

Quando sorteia a Dupla Sena?

Os sorteios da Dupla Sena acontecem três vezes por semana, sendo: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. O resultado sai a partir das 20h (horário de Brasília).