Resultado da Dupla Sena de ontem (02), concurso 2191; veja as dezenas

No resultado da Dupla Sena de ontem (02), concurso 2191, nenhuma aposta acertou as dezenas de nenhum dos sorteios. O prêmio para quem conseguisse cravar as seis dezenas do primeiro sorteio era de R$ 1,9 milhão.

Qual foi o resultado da Dupla Sena de ontem?

As dezenas do resultado da Dupla Sena de ontem são: 1º sorteio – 12 20 26 33 38 46/2º sorteio – 13 14 17 32 36 44. Muitas jogadores acertaram o resultado parcialmente, conquistando prêmios menores.

1º sorteio

5 acertos – 10 apostas ganhadoras R$ 5.703,04;

4 acertos – 599 apostas ganhadoras R$ 108,81;

3 acertos – 11.937 apostas ganhadoras R$ 2,73;

2º sorteio

5 acertos – 7 apostas ganhadoras R$ 7.332,49;

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena de ontem com um jogo simples, de seis números, é de uma em cerca de 15,9 milhões. A chance de marcar as seis dezenas só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Quando corre o próximo sorteio da Dupla Sena?

O próximo sorteio da Dupla Sena será o de concurso 2192, previsto para a quinta-feira (04) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio acumulado é de R$ 2,2 milhões e a aposta simples sai por R$ 2,50.

Para registrar o jogo, os apostadores podem ir até uma lotérica, fazer pelo aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).