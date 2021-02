Resultado da Dupla Sena de ontem (09/02/21), concurso 2194

No resultado da Dupla Sena de ontem (09), concurso 2194, nenhuma aposta acertou as dezenas de nenhum dos sorteios. O prêmio para quem conseguisse cravar as seis dezenas do primeiro sorteio era de R$ 2,7 milhões.

Qual foi o resultado da Dupla Sena de ontem?

As dezenas do resultado da Dupla Sena de ontem são: 1º sorteio – 10 11 18 34 42 44/2º sorteio – 08 18 20 23 40 44.

1º Sorteio

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 18 apostas ganhadoras R$ 3.969,28;

4 acertos – 762 apostas ganhadoras R$ 107,15;

3 acertos – 14.658 apostas ganhadoras R$ 2,78;

2º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 21 apostas ganhadoras R$ 3.062,02;

21 apostas ganhadoras R$ 3.062,02; 4 acertos – 737 apostas ganhadoras R$ 110,79;

737 apostas ganhadoras R$ 110,79; 3 acertos – 14.127 apostas ganhadoras R$ 2,88;

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena de ontem com um jogo simples, de seis números, é de uma em cerca de 15,9 milhões. A chance de marcar as seis dezenas só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra Terno 6 R$ 2,50 15.890.700 60.192 1.120 60 7 R$ 17,50 2.270.100 17.597 502 37 8 R$ 70,00 567.525 6.756 263 25 9 R$ 210,00 189.175 3.076 153 18 10 R$ 525,00 75.670 1.576 97 13 11 R$ 1.155,00 34.395 881 64 11 12 R$ 2.310,00 17.197 528 45 9 13 R$ 4.290,00 9.260 333 33 7 14 R$ 7.507,50 5.291 220 25 6 15 R$ 12.512,50 3.174 151 19 5

Quando corre o próximo sorteio da Dupla Sena?

O próximo sorteio da Dupla Sena será o de concurso 2195, previsto para a quinta-feira (11) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio acumulado é de R$ 3 milhões e a aposta simples sai por R$ 2,50.

Para registrar o jogo, os apostadores podem ir até uma lotérica, fazer pelo aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).