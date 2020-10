O concurso 2149 da Dupla Sena foi sorteado ontem (27) às 20h, do horário de Brasília. Confira no DCI, quais foram os números oficiais sorteados do primeiro e do segundo sorteio. Veja também o passo a passo de como apostar e participar do próximo concurso.

Resultado concurso 2149 da Dupla Sena de ontem

Confira quais foram os números sorteados na Quina:

1° sorteio: 06-08-22-25-37-47

2° sorteio: 12-13-34-35-36-41

Como concorrer aos prêmios da Dupla Sena

O resultado da Dupla Sena concurso 2149 já foi divulgado. Mas, é possível participar dos próximos sorteios. Confira o passo a passo de como apostar para concorrer aos prêmios da Dupla Sena:

Faça a aposta em uma lotérica ou pelo site das Loterias Online da Caixa;

Escolha de 6 a 15 números dos 50 disponíveis na cartela;

Pague pela aposta;

Espere o resultado.

Vale ressaltar que a Dupla Sena é sempre sorteada às 20h nos seguintes dias:

Terças

Quintas

Sábados

Para mais informações sobre o resultado da Dupla Sena 2149, acesse o site da Loterias Caixa!

