Confira resultado da Dupla Sena concurso 2138 de quinta (01/10)

Os números do concurso da Dupla Sena são sorteados a partir das 20h desta quinta, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Você confere o resultado em tempo real no Jornal DCI.

O Resultado da Dupla Sena concurso 2138 ,que pode pagar prêmio de R$ 900 mil, será divulgado a partir das 20 horas desta quinta-feira (01). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas do jogo no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com as Loterias Caixa.

Confira resultado da Dupla Sena concurso 2138 a partir das 20h.

Clique e confira os vencedores do resultado da Dupla Sena

Ganhadores em tempo real acesse:

Premiação – Resultado da Dupla Sena concurso 2138

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse valor, são distribuídos, para o primeiro sorteio:

30% entre os acertadores de 6 números,

10% entre os acertadores de 5 números,

8% entre os acertadores de 4 números e

4% entre os acertadores de 3 números;

16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa de 6 acertos do primeiro sorteio.

Recebimento de prêmios

Contudo, pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Então, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação – Resultado da Dupla Sena concurso 2138

Sem aposta vencedora na primeira faixa de premiação (“sena”) do primeiro sorteio, o valor destinado a esta faixa de premiação será adicionado ao valor destinado à segunda faixa de premiação (“quina”) do primeiro sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com cinco prognósticos certos;

Inexistindo aposta vencedora na primeira faixa de premiação (“sena”) e na segunda faixa de premiação (“quina”) do primeiro sorteio, o valor total destinado a estas faixas de premiação será adicionado ao valor destinado à terceira faixa de premiação (“quadra”) do primeiro sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com quatro prognósticos certos; e assim sucessivamente;

Sem aposta vencedora nas quatro faixas de premiação (“sena”, “quina”, “quadra” e “terno”) do primeiro sorteio, o valor total destinado a estas faixas de premiação será adicionado ao valor destinado à primeira faixa de premiação (“sena”) do segundo sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com seis prognósticos certos;

Inexistindo aposta vencedora nas quatro faixas de premiação (“sena”, “quina”, “quadra” e “terno”) do primeiro sorteio e na primeira faixa de premiação (“sena”) do segundo sorteio, o valor total destinado a estas faixas de premiação será adicionado ao valor destinado à segunda faixa de premiação (“quina”) do segundo sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com cinco prognósticos certos; e assim sucessivamente; e

Inexistindo aposta vencedora em qualquer uma das quatro faixas de premiação (“sena”, “quina”, “quadra” e “terno”) do primeiro e do segundo sorteios, o valor total destinado a estas faixas de premiação será adicionado ao valor destinado à primeira faixa de premiação (“sena”) do primeiro sorteio do concurso da Dupla-Sena imediatamente seguinte ao concurso especial de que se trata e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com seis prognósticos certos.

** Todos os resultados divulgados nesta página são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, única responsável pelos sorteios. A atualização dos resultados é automatizada via Loterias Caixa.