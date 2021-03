Resultado da Dupla Sena de ontem (09/03), concurso 2205; confira

Nenhuma aposta acertou as dezenas do resultado da Dupla Sena de ontem, terça-feira (09), concurso 2205, do primeiro sorteio e bem do segundo. O evento foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados no resultado da Dupla Sena concurso 2205 foram: 1º sorteio – 08 23 30 32 43 48/ 2º sorteio – 05 15 20 23 37 46.

Teve ganhadores no resultado da Dupla Sena de ontem?

Nas faixas principal não teve ganhador, mas, nas demais, muitas apostas conseguiram acertar parcialmente o resultado da Dupla Sena de ontem. Veja a seguir os ganhadores de cada sorteio:

1º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 5 apostas ganhadoras R$ 8.784,53;

4 acertos – 489 apostas ganhadoras R$ 102,65;

3 acertos – 8.967 apostas ganhadoras R$ 2,79;

2º Sorteio

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 5 apostas ganhadoras R$ 7.906,08;

5 apostas ganhadoras R$ 7.906,08; 4 acertos – 464 apostas ganhadoras R$ 108,18;

464 apostas ganhadoras R$ 108,18; 3 acertos – 9.313 apostas ganhadoras R$ 2,69;

- PUBLICIDADE -

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Dupla Sena de ontem com um jogo simples, de seis números, é de uma em cerca de 15,9 milhões. A chance de marcar as seis dezenas só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Dupla Sena 2206, será na quinta-feira (11), Espaço Loterias Caixa, em São Paulo às 20h, e promete pagar uma bolada acumulada de R$ 1,5 milhão. A modalidade tem dois sorteios por concurso e, dessa forma, com apenas uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de ganhar é em dobro.

A aposta simples custa R$ 2,50. Pata efetivar o jogo basta ir até uma lotérica ou fazer pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).