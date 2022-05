Veja o resultado da Dupla Sena 2369 de hoje, sábado (21/05)

Quem será o sortudo a acertar o resultado da Dupla Sena 2369 de hoje? Há treze sorteios sem encontrar um ganhador, a Dupla Sena deste sábado (21/05) está acumulada e chega a premiar o vencedor com ao menos R$ 3.1 milhões. O primeiro sorteado é o que leva maior prêmio em dinheiro.

Confira o resultado da Dupla Sena 2369:

Às 20h desta sábado (21/05) sai o resultado do sorteio da Dupla Sena. Para levar a bolada em dinheiro, o jogador precisa acertar no mínimo três números de um dos sorteios da noite. O primeiro sorteio vale uma porcentagem maior do prêmio em comparação ao segundo.

Confira as dezenas do resultado da Dupla Sena 2369:

1ª sorteio:

2 sorteio:

Premiação da Dupla Sena

Para receber a premiação do resultado da Mega-Sena, o vencedor deve ir à casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Se o prêmio bruto for maior que R$ 1.903,98, o jogador deve resgatar o dinheiro somente nas agências, sendo preciso apresentar o comprovante de identidade e CPF + recibo da aposta original sorteada.

Existe também a possibilidade de resgatar valores de maneira online. Para isso, o prêmio bruto deve ser de até R$ 1.903,98. A opção de resgate em forma de crédito é na conta do Mercado Pago. O ganhador deve acessar a aposta premiada pelo site da Caixa e selecionar a opção de Mercado Pago.