Veja o resultado Dupla Sena concurso 2152; prêmio de R$ 550 mil

O resultado Dupla Sena 2152 pode pagar hoje, 3 de novembro, um prêmio de R$ 550 mil ao apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado Dupla Sena concurso 2152

Confira os números do resultado da Dupla Sena concurso 2152 a partir das 20h.

Resultado Dupla Sena 2152:

1º sorteio: 50 – 36 – 15 – 46 – 08 – 43

2º sorteio: 40 – 30 – 17 – 02 – 38 – 33

Prêmio concurso 2152

O prêmio desta edição está avaliado em R$ 550 mil. O valor bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse valor, são distribuídos, para o primeiro sorteio:

30% entre os acertadores de 6 números,

10% entre os acertadores de 5 números,

8% entre os acertadores de 4 números e

4% entre os acertadores de 3 números;

16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação da Dupla Sena, os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa de 6 acertos do primeiro sorteio.

Chance de acertar o resultado da Dupla Sena

Mesmo o apostador concorrendo a dois sorteios por concurso, sorte nunca é demais. Para acertar o resultado da Dupla Sena de ontem, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Entretanto, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.