Loteria El Gordo de 2022 paga prêmio de € 2,5 bilhões; como participar dos próximos sorteios

O sorteio especial de Natal acontece todos os anos no dia 22 de dezembro

Uma das maiores loterias do mundo, a espanhola conhecida como El Gordo, foi sorteada na Espanha no último dia 22 de dezembro. O prêmio total chegou a 2,52 bilhões de euros e contemplou vários sortudos.

O bilhete mais procurado foi vendido em cidades de todo o país, desencadeando comemorações estridentes que se estenderam desde a cidade de A Coruña, no noroeste, até Almería, no sul.

Quando os números foram anunciados no Teatro Real de Madri, o público explodiu em aplausos ao perceber que um membro da platéia estava entre os sortudos com um bilhete premiado.

O primeiro prêmio na famosa loteria de Natal da Espanha foi o 05490. O segundo prêmio foi para o número 04074, que vai distribuir € 125.000 por cada décimo titular.

As pessoas que adquiriram ações do terceiro prémio, 45250, vão receber 50.000 € por cada décimo que tiverem. Muitas pessoas compram participações ainda menores em vários décimos para aumentar suas chances de ganhar alguma coisa. Uma aposta de € 1 no prêmio principal vale € 20.000.

Como funciona a loteria El Gordo?

A tradicional loteria El Gordo existe desde 1812 e também é conhecida como Loteria de Natal. “El Gordo”, na verdade, é o apelido dado ao prêmio principal. A aposta mínima é de 20 euros, o que corresponde a uma das dez partes de cada bilhete. O apostador que quiser, pode comprar o bilhete completo, com dez chances de ganhar e, se for sorteado, não precisa dividir o prêmio com outros concorrentes.

Neste ano, a loteria El Gordo vendeu 172 milhões de bilhetes. Isso porque, na Espanha, jogar nessa loteria é uma tradição de Natal e, por isso, grupos de famílias, amigos e colegas de trabalho aproveitam essa época do ano para tentar a sorte e tentar ficar milionário. Os prêmios da loteria espanhola vão de 1 mil a 400 mil euros – o prêmio principal é de 4 milhões de euros e, no total, são vendidos dez bilhetes com o mesmo número em todo o país.

A diferença da El Gordo para outras loterias milionárias, como a norte-americana Mega Millions, é que não há um prêmio único. A curiosidade fica por conta do fato de que uma em cada três apostas é premiada, o que faz com que a Loteria de Natal espanhola seja a que oferece mais chances aos apostadores.

A realização do sorteio da El Gordo, que ocorre sempre no dia 22 de dezembro no Teatro Real de Madri, é amplamente acompanhada pela população da Espanha. A transmissão é feita pela TV, pelo rádio e pela internet. O sorteio é realizado por crianças que estudam em uma escola pública de Madri que, em dupla, leem os milhares de bilhetes que são sorteados na ocasião.

Dá para apostar do Brasil para 2023?

A El Gordo é uma das maiores loterias do mundo e a boa notícia para os brasileiros que quiserem tentar a sorte às vésperas do Natal de 2023 é que é possível apostar online mesmo estando no Brasil. Para isso, existem sites de apostas na internet, mas a recomendação é que o apostador tenha cautela para evitar cair em golpes.

As apostas devem ser feitas com o uso de um cartão internacional.

Mega da Virada vai pagar 450 milhões no Brasil

No Brasil, um dos sorteios mais esperados da loteria é o da Mega da Virada 2023, que ocorre sempre na noite do dia 31 de dezembro. Este ano, segundo previsões da Caixa Econômica Federal, R$ 450 milhões serão pagos a pelo menos um sortudo. A Mega da Virada não acumula.

As apostas podem ser feitas até às 17h (horário de Brasília) do sorteio, 31/12. Para jogar, o apostador pode ir até uma lotérica ou fazer a aposta online. Nas lotéricas, o valor pode ser pago em dinheiro ou com cartão e é possível fazer uma aposta simples de R$ 4,50. Pela internet, apenas o cartão de crédito é aceito como forma de pagamento e a aposta mínima é de R$ 30.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar a Mega da Virada com uma aposta simples é de cerca de 1 em 50 milhões. Em 2021, dois apostadores dividiram o prêmio de quase R$ 378 milhões, cada um ficou com quase R$ 190 milhões.

Os sorteios das Loterias são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da CAIXA e da Rede TV, e diariamente uma modalidade é televisionada ao vivo pela Rede TV.

Maiores loterias do mundo

Além da El Gordo e da Mega da Virada, saiba quais são as maiores loterias do mundo:

Powerball (EUA) – Entre os dez maiores prêmios já pagos em loterias pelo mundo, seis foram da Powerball. Brasileiros também podem participar do sorteio fazendo apostas online. Em novembro deste ano, no entanto, foi um norte-americano que levou sozinho o prêmio de mais de mais de 2 bilhões de dólares.

Mega Millions (EUA) – A Mega Millions também contempla os apostadores norte-americanos com prêmios impressionantes. Em 2018, para se ter uma ideia, uma única pessoa ganhou mais de US$ 1,5 bilhão. Quem vende o bilhete premiado também ganha. No mesmo ano, por exemplo, o dono de uma loja de conveniência dividiu o valor com seus quatro funcionários.

Euromillios (Europa) – a Euromillions ocorre simultaneamente em nove países europeus. Recentemente, a loteria europeia pagou 230 milhões de euros. Apesar de ser uma das loterias mais aguardadas no velho continente, em 2012, o ganhador do prêmio de 64 milhões de libra não apareceu para resgatar o dinheiro.

Eurojackpot (Europa) – mais uma loteria europeia que costuma estar entre as maiores do mundo, a Eurojackpot é jogada em 18 países. São dois sorteios por semana e o prêmio máximo chega a 120 milhões de euros que, em julho de 2022, foi para um único apostador da Dinamarca. Antes, em maio, um alemão havia ganhado o prêmio máximo.