Nesta quarta-feira (21), a Loteria Federal concurso 5507 pode pagar o prêmio de R$ 500 mil. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 16h. O sorteio é realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no dia 17, os bilhetes sorteados da Loteria Federal concurso 5506 foram: 1°- 088192/ 2°- 052540/ 3°- 001376/ 4°- 062538/ 5°- 081673.

Como jogar na Loteria Federal?

Para concorrer na Loteria Federal é preciso adquirir um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Os bilhetes são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas.

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excluindo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Qual é a chance de ganhar?

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio na Loteria Federal é de uma em 100 mil e de uma em 90 mil na Milionária Federal. Da mesma forma, é possível concorrer a prêmios menores que são os de menores acertos. Nesse caso, a probabilidade é de uma em 4,78.

