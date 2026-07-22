O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 500 mil.

Hoje tem Loteria Federal 6085 de quarta ou não? Veja horário

Hoje tem Loteria Federal 6085 de quarta ou não? Veja horário

O tradicional sorteio da loteria Federal de quarta está mantido neste 22 de julho, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja qual o horário da extração da modalidade.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6085?

Hoje tem sorteio da loteria federal, dia 22 de julho de 2026, a partir das 20h, de acordo com o calendário da Caixa. No entanto, o concurso do próximo sábado terá mudança.

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6084, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.