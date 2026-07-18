Hoje tem resultado da Loteria Federal 6084 de sábado?

O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 500 mil.

O tradicional sorteio da loteria Federal de sábado não vai acontecer hoje, 18 de julho, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja qual o próximo horário da extração da modalidade.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6084?

Hoje não tem sorteio da loteria federal, dia 18 de julho de 2026, por causa das alterações do calendário da Caixa. A partir deste concurso 6084, os sorteios de sábado estão cancelados e transferidos para os domingo, sempre às 11h.

A Loteria Federal 6083 foi realizada na quarta-feira. Veja o resultado.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 39184

2º Prêmio de R$ 35 mil: 93600

3º Prêmio de R$ 30 mil: 09773

4º Prêmio de R$ 25 mil: 54824

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 28016

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6084, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.