Loteria Federal

Hoje tem resultado da Loteria Federal 6084 de sábado?

O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 500 mil.

Escrito por Anny Malagolini
Hoje tem resultado da Loteria Federal 6084 de sábado Federal sorteia cinco faixas - DCI
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O tradicional sorteio da loteria Federal de sábado não vai acontecer hoje, 18 de julho, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja qual o próximo horário da extração da modalidade.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6084?

Hoje não tem sorteio da loteria federal, dia 18 de julho de 2026, por causa das alterações do calendário da Caixa. A partir deste concurso 6084, os sorteios de sábado estão cancelados e transferidos para os domingo, sempre às 11h.

A Loteria Federal 6083 foi realizada na quarta-feira. Veja o resultado.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 39184
2º Prêmio de R$ 35 mil: 93600
3º Prêmio de R$ 30 mil: 09773
4º Prêmio de R$ 25 mil: 54824
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 28016

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6084, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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