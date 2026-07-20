Próximo sorteio da Loteria Federal 6085 paga até R$ 500 mil

A Loteria Federal 6085 será sorteada nesta quarta-feira, 22 de julho, com prêmio principal estimado em R$ 500 mil. O concurso marca a continuidade do calendário tradicional da modalidade, que segue com extrações às quartas-feiras, mesmo após a Caixa Econômica Federal promover mudanças nos sorteios realizados aos fins de semana.

Os bilhetes da Loteria Federal 6085 já são impressos com uma combinação de números e, portanto, não é possível criar outra. Além disso, são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes, saindo por R$ 4 cada.

Que horas é o sorteio da Loteria Federal?

O sorteio da loteria Federal de hoje está previsto para começar às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Desde 19 de julho, as extrações que antes aconteciam aos sábados foram transferidas para os domingos, às 11h, enquanto os concursos de quarta-feira permanecem inalterados.

Na loteria Federal dá para ganhar de diversas maneiras, além de acertar a combinação de um dos cinco sorteios dos prêmios principais. Fatura quem tiver:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, sendo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Entretanto, o valor do prêmio da loteria Federal varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Então quem tiver apenas uma fração do bilhete, receberá um décimo do prêmio.

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil. Já, para os prêmios derivados, a probabilidade é de uma em 4,78.