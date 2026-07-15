A Loteria Federal 6083 vai sortear cinco faixas de premiação, sendo a maior no valor de R$ 500 mil

Loteria Federal 6083 tem sorteio hoje? Veja horário em dia de Copa do Mundo

Loteria Federal 6083 tem sorteio hoje? Veja horário em dia de Copa do Mundo

O concurso 6083 da Loteria Federal será sorteado nesta quarta-feira, 15 de julho, a partir das 20h, pelo horário de Brasília. A extração, realizada em um dia marcado por jogo da Copa do Mundo, pode pagar até R$ 500 mil ao bilhete que acertar o primeiro prêmio.

Como conferir a loteria federal 6083?

Na Federal, os jogadores apostam em bilhetes pré-numerados, que podem ser adquiridos em lotéricas credenciadas ou com revendedores autorizados. Diferentemente de outras modalidades, onde é possível escolher os números, na Federal os bilhetes já vêm com numeração fixa.

O prêmio principal do concurso 6083 será distribuído ao bilhete que tiver a sequência exata sorteada no primeiro prêmio. Além disso, há premiações secundárias para outros bilhetes com numerações parciais.

Os outros resultados da loteria federal estão aqui:

Quais loterias terão sorteio dia 15 de de julho de 2026?

Além da Federal, a Caixa realiza neste sábado o sorteio da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte e Super Sete.

As apostas para as loterias podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelo site e aplicativo da Loterias Caixa. O valor mínimo para apostar online é de R$ 30, sendo possível escolher entre diversos jogos e pagar via cartão de crédito.

A Federal é vendida exclusivamente por bilhetes físicos e pode ser adquirida até pouco antes do sorteio, desde que ainda haja unidades disponíveis.

Jogue com responsabilidade e boa sorte!